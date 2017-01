Guardiola avisa que está acercándose «al final de mi carrera como entrenador»

El catalán Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó este lunes en declaraciones a la cadena estadounidense NBC que se está acercando «al final de mi carrera» como entrenador y resaltó que estará en el conjunto inglés los tres años por los que se comprometió.

El técnico español habló sobre su futuro y desveló que no trabajará en los banquillos durante toda su vida. Además, afirmó que su final como entrenador no está muy lejos.

«Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí (en el Manchester City). En el momento que siente, y estoy un poco en ese proceso, que es el final de mi carrera... No voy a ser entrenador con 60 o 65 años», dijo.

«En el Manchester City estaré tres años o más tiempo, pero estoy acercándome al final de mi carrera como entrenador, estoy seguro», añadió.

Cuestionado por cuál será su dedicación cuando deje de ser entrenador, afirmó que se dedicará a otro deporte: «Si me buscas, estaré en un campo de golf, eso seguro», culminó.