El Palma Air Europa no logra la remontada ante un sólido Retabet

Retabet Gipuzkoa Basket 78-73 Palma Air Europa

Retabet.es GBC (23+21+23+ 11): Slezas (8), Carlson (20), Ricardo Uriz (18), Oroz (5), Pardina (7) -cinco inicial-, Niang (0), Lasa (5), Ndoye (13), Capel (2) y Simeonov (0). 19 de 40 en tiros de dos, 10 de 27 en lanzamientos triples y 10 de 19 en tiros libres. 40 rebotes (13 ofensivos). 21 faltas personales.

Palma Air Europa (16+21+21 +15): Bivià (10), Mutakabbir (3), Serrano (17), Fornas (8), Uriz (2) -cinco inicial-, Rogers, Mockford (17), Medori (11), Vicens (0) y Frutos (2). 15 de 28 en tiros de dos, 10 de 36 en lanzamientos triples y 13 de 20 en tiros libres. 31 rebotes (8 ofensivos). 21 faltas personales.

Árbitros: Zafra Guerra y García León. Sin eliminados.

El Palma Air Europa no consigue sumar una victoria en el primer partido del año en un encuentro en el que no se dio nunca por vencido ante un sólido Retabet Gipuzkoa Basket. Los de Xavi Sastre no lograron la remontada y terminaron cayendo por un resultado de 78 a 73.

Primer cuarto con altibajos para el Palma Air Europa. El partido comenzaba con un dominio local que daba una primera ventaja a Gipuzkoa Basket, pero rápidamente el conjunto mallorquín empezaba a encontrarse acertado e igualaba el partido al ecuador del partido con un marcador de 10 a 9. Mike Carlson aparecía para el conjunto vasco y con un gran acierto en el tiro exterior se distanciaba de nuevo y aguantaba por delante en el marcador hasta el final del primer periodo con un marcador de 23 a 16 para los locales.

El segundo cuarto no podía empezar peor para el equipo mallorquín que veía como el ataque local hacía daño con su pick'n roll central superando la defensa mallorquina y sueprando los 10 puntos de ventaja en los primeros minutos de periodo (27-16). De neuvo los de Xavi Sastre resurgían con buenos minutos del ibicenco Javi Medori para empatar el partido a 29 a falta de 5 minutos para el descanso gracias a una seria defensa y a una mejora en el porcentaje de tiro en ataque. Segunda mitad del segundo periodo en el que el partido se ponía bonito, mucho acierto desde el perímetro para ambos equipos que mejoraba notablemente el ritmo de anotación, hasta que en los instantes finales de periodo, Gipuzkoa Basket se adueñaba del ritmo de juego y secaba el ataque rival cerrando la primera mitad con un parcial de 7-0 que dejaba un 44 a 37 a su favor al descanso.

Se reanudaba el partido y Gipuzkoa Basket ofrecía su mejor versión con una buena rotación de balón que casi siempre finalizaba en acierto, cosa que junto a un momento de desacierto del ataque palmesano permitía a los locales a ampliar su ventaja a 15 puntos (57 - 42) a falta de 6 minutos del tercer cuarto. El Palma Air Europa no pasaba por su mejor momento, sin conseguir recortar distancias, pero un 2+1 en los últimos minutos de Gabe Rogers y dos TL de Carles Bivià, daban vida al equipo al ponerse a 9 (67 a 58) al final del tercer cuarto.

Último cuarto en el que todo estaba de cara para los locales, con un Palma AirEUropa que no se encontraba cómodo en ataque y veía que pasaban los minutos sin poder ir recortando distancias. Cada vez que los mallorquines se acercaban aparecía la réplica del equipo local para volver a poner tierra de por medio entre ambos

equipos.

Pero el equipo de Xavi Sastre no se da nunca por vencido y el partido de este martes fue una nueva muestra de ello, Víctor Serrano hacía valerse en la pintura para acercar a su equipo en el marcador y el Palma Air Europa tenía bola para ponerse a tres, pero Gipuzkoa aguantó en los instantes finales y conseguía llevarse el partido con un

resultado de 78 a 73.