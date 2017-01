El decatleta Ashton Eaton, considerado el mejor de la historia, anuncia su retirada

El decatleta estadounidense Ashton Eaton, considerado el mejor especialista de la historia, ha anunciado su temprana retirada a los 28 años, cerrando una carrera en la que brillan dos oros olimpícos y el récord mundial de decatlón.

«Lo he dado todo por el decatlón. He hecho todo lo que podido. Gracias por hacer de esta época la mejor época de mi vida. Me retiro. Francamente, no hay mucho más que quiera hacer en el deporte. He dado los mejores años de mi vida a descubrir mis límites en esta especialidad», anunció Eaton en una carta abierta.

El atleta de Oregon se coronó campeón olímpico en Londres 2012 y repitió triunfo en Río 2016. Además, también ha sido dos veces campeón del mundo de decatlón, tres veces campeón del mundo de heptatlón en pista cubierta y se despide como plusmarquista mundial de ambas especialidades.