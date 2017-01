«No saldrás vivo»

«Hijo de puta, de aquí no sales vivo porque te voy a matar, me cago en tu puta madre no tienes vergüenza». Esa frase está escrita textualmente en el acta que redactó el colegiado Antonio Hurtado, que este pasado fin de semana fue agredido por un jugador del Son Caliu juvenil.

Los hechos tuvieron lugar en el minuto 87 del partido que disputaron el Pla de Na Tesa y el Son Caliu de juveniles Segunda Regional. Al anotar el gol el equipo local, el jugador J.G.F. empezó primero a insultar al colegiado y después a golpearle.

Los hechos fueron denunciados ante la policía con posterioridad. El acta del encuentro refleja los hechos de la siguiente manera: «Tras mostrarle la segunda cartulina al jugador –que responde a las siglas de (J.G.F.)– este lanza el balón con el pie de forma violenta y tras este hecho se dirige a mí en los siguientes términos: ‘sinverguenza, hijo de la gran puta’. Posteriormente, –prosigue el acta– se dirige a mí en un estado latente de agresividad propinándome varios empujones y una serie de puñetazos, uno de ellos impactando en mi rostro causándome hinchazón y hematoma en mi pómulo derecho».

El colegiado destaca que varios jugadores mediaron para separar al agresor, pero que este siguió con sus vejaciones. «Seguía dirigiéndose a mí llamándome ‘hijo de puta, de aquí no sales vivo porque te voy a matar, me cago en tu puta madre. No tienes vergüenza’». Competición decidirá este miércoles.