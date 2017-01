La sonrisa que dibuja su rostro refleja la felicidad de un Alberto Contador Velasco (Madrid, 1982) al que el cambio de aires, el estrenar equipo, le ha venido bien para recuperar su versión más ambiciosa y fiable. El ganador de siete ‘grandes’ mira de nuevo con ambición al Tour y apuesta fuerte por el Trek Segafredo, con el que ayer presentó su nueva equipación y agota sus horas en la concentración de Mallorca, donde acumula sensaciones y kilómetros en ruta, antes de realizar un stage de altura en Tenerife.

—Se le nota feliz en su nuevo equipo...

—Estoy realmente motivado. Desde el primer momento en que hablamos, nos entendimos. Yo y el Trek Segafredo tenemos las ideas claras y aquí he encontrado el ambiente y el entorno ideal para disfrutar del ciclismo. Eso hace que tenga más ganas de devolverles su apoyo.

—¿Cuáles son sus retos de cara al 2017 que arranca?

—Quiero tener una temporada tranquila, disfrutar de cada carrera. Tenemos un equipo competitivo, en las clásicas, en las ‘grandes’. Yo tengo la intención de hacer un gran inicio de temporada, con un parón antes del Tour para poder prepararlo al 100%, a conciencia y con todas mis fuerzas.

—Froome, Nibali, Quintana... ¿El nivel de los aspirantes eleva aún más el valor de la victoria en el Tour de Francia?

—El Tour es la carrera que todo ciclista quiere ganar. Por ello, requiere una preparación específica y llegar lo mejor posible. Los rivales son duros y están muy fuertes, pero por lo que a mí respecta, voy a ser prudente e intentaré llegar lo más fresco posible, estar en la línea de salida en mi mejor forma, al cien por cien y dispuesto para ganar.

—¿Qué opinión le merece el recién estrenado libro de ruta de La Vuelta a España?

—Es un recorrido habitual, como el de otros años, con etapas unipuerto, otros diferentes... de cara al aficionado es interesante. Creo que la contrarreloj llana y larga marcará diferencias y en Angliru sentenciará. Será una Vuelta exigente, y en cuanto a participar y quiénes irán, veremos el calendario del equipo, pues todavía queda temporada. Después del Tour de Francia, lo definiremos y lo enfocaremos de una manera u otra.

—¿En qué puede variar su forma de enfocar la preparación del objetivo principal del curso?

—En carreras como la Dauphiné se gasta energía, y en ese momento, el objetivo es llegar al Tour con la tranquilidad que necesitas para llegar fresco y recuperado a tu objetivo. Al Tour hay que llegar preparado para todo, para subir y bajar...

—Estando en Mallorca, es inevitable preguntarle por la Challenge y su relación con ella.

—Llevo años sin venir aquí a competir, es verdad. He estado varias veces y la verdad que es deseo que dure muchos años más, pues es una carrera importante al inicio de la temporada y más en España. Ahora, yo estoy haciendo mi Challenge particular (risas).

—¿Qué le aporta entrenar en altura, como hará estos días en Tenerife?

—Me gusta hacer una buena base. No debuto en Australia o Argentina por eso. Me sienta bien comenzar con una base sólida, y allí iré con Jesús (Hernández), Cardoso, Felline y Zubeldia.

—¿Tenemos Alberto Contador para mucho rato?

—Vamos a ir carrera a carrera, temporada a temporada. Ahora, lo importante es disfrutar y estar al 100%. ¿Suponer que si gano el Tour lo puedo dejar? Queda lejos todavía. Ese momento y escenario tendrán que llegar y producirse, pero por ahora no me planteo nada de eso. El año pasado, la afición me pedía seguir y, la verdad, el ciclismo es el deporte que me apasiona. Es lo que me gusta; esa ilusión y el proyecto del Trek Segafredo me mueven.