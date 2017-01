Lago Junior quiere ganar todos los partidos en casa

El extremo marfileño Lago Júnior ha afirmado este martes que «la clave» de la resurrección del Mallorca en la Liga, donde ocupa una plaza en la zona de descenso, es «ganar todos los partidos en casa».

El futbolista africano se enfrentará el viernes en el Iberostar Estadi a sus ex compañeros del Mirandés.

«Ese partido es una final, como lo fue la pasada jornada en Soria (el Mallorca perdió 3-1 ante el Numancia). Me dicen que el Mirandés vendrá muy motivado porque quieren empezar el año ganando, como nosotros, y sé que su nuevo entrenador les está apretando mucho», ha explicado Lago Júnior.

El Mallorca recibirá al Mirandés tras perder los últimos cuatro partidos, los dos últimos con el vasco Javier Olaizola en el banquillo en sustitución del gallego Fernando Vázquez, destituido a principios de diciembre.

«Cada jugador debe dar un plus para salir de esta situación. Sé que tenemos plantilla para reaccionar en la segunda vuelta, y con el apoyo de nuestra afición, lo lograremos, no tengo ninguna duda», ha precisado Lago Júnior, quien sostiene que el Mallorca no necesita fichar más delanteros.