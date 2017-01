Javier Olaizola exige «un cambio radical» a sus jugadores para recibir al Mirandés

El entrenador del Mallorca, Javier Olaizola, ha exigido este jueves «intensidad y un cambio radical» a sus jugadores para salir del pozo del descenso, y quiere que esa transformación empiece a quedar de manifiesto en partido frente al Mirandés en el Iberostar Estadi, este viernes.

«Es necesario que haya un cambio radical con respecto a partidos anteriores», señaló Olaizola en clara referencia a las cuatro últimas derrotas del equipo, las dos últimas, con él en el banquillo en sustitución de Fernando Vázquez, destituido a principios de diciembre.

«Creo que estamos en un buen momento para ganar mañana. Lo que está claro es que ya tiene que aparecer la ilusión, la garra y la intensidad que quiero que tengan. El partido de Soria (derrota por 3-1 ante el Numancia) fue un desastre, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y tiene que haber una reacción», señaló el técnico vasco.

Con respecto al Mirandés, Olaizola avisó de que es «un equipo ordenado» y que mantiene «un sistema muy establecido, a pesar de haber cambiado al entrenador» (el ex mallorquinista Claudio Barragán sustituyó a Carlos Terrazas).

«Pensamos que vendrán a esperarnos atrás y que nos dejarán manejar el partido aunque, seguro, vendrán con ganas de llevarse algo positivo. Lo importante es que nosotros demos el cien por cien, si lo hacemos da igual el rival», ha precisado.

Olaizola también se refirió a la afición mallorquinista y dijo que tiene «todo el derecho del mundo a estar triste y cabreada porque llevan cuatro años de desgracias».

No obstante ha matizado que espera su apoyo: «No me han fallado nunca y sé que mañana no lo harán. Estoy convencido de que le daremos un buen regalo de Reyes y sé que nos ayudarán porque los necesito, y el equipo les necesita también», ha subrayado el técnico del Mallorca.