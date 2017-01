Mallorca-Mirandés: Minuto a minuto

RCD Mallorca 0 - 0 CD Mirandés

RCD Mallorca: Cabrero; Campabadal, Yuste, Raillo, Saul; Juan Rodríguez, Juan Domínguez, Culio; Moutinho, James y Lago Junior.

CD Mirandés: Roberto; Kijera, Fran Cruz, Ortiz, Moreno; Usero, Maikel, Provencio; A. Bustos, Guarrotxena y Pedro.



Se acaban de abrir las compuertas del 2017 y al Mallorca ya le pesa el calendario. Contaminado por una racha desgarradora (1 punto de 15) y con la grada más alejada del césped que nunca por el particular fin de año de una parte de la plantilla, al equipo de Olaizola le quedan cada vez menos cuerdas a las que agarrarse para no volver a darse de bruces contra el fondo. Visita su guarida el Mirandés, que en condiciones normales sería el rival más indicado para ponerle un contrapeso a la crisis y contener la hemorragia. En un día mágico no habrá espacio para los Reyes. Y menos aún, para los regalos (Son Moix, LaLiga123 TV, 18.00 horas).

Minuto a minuto