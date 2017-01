Un problema central

El primer partido de la segunda vuelta obliga a Olaizola ha improvisar más de la cuenta. Ocho jugadores, entre lesionados y sancionados, se caen del equipo. Campabadal, Raíllo y Brandon por sanción no viajarán a Reus y por lesión no lo harán Dalmau, Company, Oriol, Ansotegi y Culio. A partir de ahí el entrenador tiene que tirar de fondo de armario para confeccionar un once competitivo y de garantías para tratar de hacer daño a un Reus que ya en la primera vuelta encendió las alarmas con un cero a uno absolutamente contra todo pronóstico. Olaizola, al menos por ahora, recurrirá a las opciones de Juan Rodríguez y de Juanjo Nieto.

El andaluz puede retrasar su posición y actuar de central junto a Yuste, mientras que el jugador del filial, exjugador del Atlètic Balears la pasada temporada, se perfila como titular en el lateral derecho. Alex Valejo, ya recuperado, amplía el abanico de opciones en la sala de máquinas y Olaizola puede darle oportunidad de inicio emparejándolo con Juan Domínguez. Por ahora la alternativa de utilizar a Pleguezuelo es una opción secundaria que no valora el técnico vasco, que confía más en dar minutos a un nuevo jugador del filial y a su vez ‘desvestir’ la zona del centro del capo para ‘vestir’ el eje de la defensa.

Es la primera vez esta temporada que se acumulan tantos problemas de bajas porque ni Fernando Vázquez hasta que fue destituido ni tampoco Olaizola recientemente habían sufrido tantas ausencias. Hasta ocho jugadores.