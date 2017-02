El Mallorca contrata a una consultora especializada en la venta de clubes

El Real Mallorca ha contratado los servicios de la empresa BDO Auditores para que efectúe una auditoría complementaria de las cuentas del club correspondientes a las temporadas 2015 y 2016.

Concretamente la empresa aduditora, en nombre del Real Mallorca, solicita datos a acreedores vinculados con la entidad rojilla entre julio de 2015 y agosto de 2016.

El grupo de Sarver recurre a BDO Auditores, consultora especializada entre otras actividades en el «asesoramiento deportivo» haciendo especial reseña en su página web que «nuestra firma cuenta con un equipo de abogados expertos en el asesoramiento de adquisiciones de sociedades anónimas deportivas».

El grupo de Robert Sarver ya analizó en su momento todos los números del club antes de hacer efectiva la ampliación de capital y con esta nueva auditoria, por ahora, lo que se pretende es clarificar y ordenar las cuentas y comparar detalles concretos de los ejercicios de 2015 y 2016. Ya en su día, Sarver se asesoró en BDO.

Un año después de su aterrizaje en el Mallorca y habiendo devaluado el precio de sus acciones no parece razonable que el estadounidense quiera ahora desprenderse del Mallorca, pero las recientes maniobras del club, especialmente durante el mercado de invierno, delatan que el derroche de antaño ha dado paso a la contención del gasto. No obstante, las obligaciones que se vienen encima son enormes desde el punto de vista económico y a corto plazo no quedará mas remedio que dar un paso en firme: o ampliar e inyectar capital o encontrar un comprador potencial. El Mallorca perdió ocho millones la pasada temporada y en este mercado de invierno ha quedado de nuevo en evidencia que la inversión se ha detenido con el perfil de jugador contratado.