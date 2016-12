Las 35 películas más esperadas de 2017

El calendario cinematográfico de 2017 cuenta ya con varias citas ineludibles. El año cinéfilo arrancará, como es habitual, con algunos de los títulos que suenan con más fuerza para los Oscar como el musical 'La Ciudad de las Estrellas-La La Land' de Damien Chazelle, 'Manchester frente al mar' de Kenneth Lonergan o 'Moonlight' de Barry Jenkins y terminará con la ya también tradicional cita anual con Star Wars. Será en diciembre cuando vea la luz el Episodio VIII, un estreno que tras la muerte de Carrie Fisher se ha convertido sin duda en el lanzamiento con mayor carga emotiva del año.

Entre tanto, llegarán a la cartelera las nuevas películas de directores con tanto tirón como Martin Scorsese, que relata la odisea de los misioneros cristianos en el Japón medieval en Silencio; Christopher Nolan, que con Dunkerque firma su primera película sobre la Segunda Guerra Mundial; o Denis Villeneuve, que tras maravillar con La llegada insiste en el género de la ciencia ficción con la secuela de la mítica Blade Runner protagonizada por Ryan Gosling y, cómo no, por Harrison Ford.

Además de Star Wars, en 2017 también regresarán a la cartelera sagas exitosas como la aparatosa y taquillera Fast and Furious, que estrena su octava entrega, primera sin Paul Walker; la remozada franquicia de El planeta de los simios, que cierra su trilogía; o Logan, la novena y última película en la que Hugh Jackman encarnará a Lobezno.

El omnipresente cine de superhéroes también vivirá la primera película protagonizada en solitario por un personaje femenino, Wonder Woman; el regreso de las disparatadas aventuras espaciales de los Guardianes de la Galaxia de Marvel; el estreno en solitario del desternillante Batman de LEGO; y la nueva película de Spiderman, que afronta su tercer reinicio cinematográfico ahora ya por primera vez dentro del entramado de superhéroes de Marvel.

La maravillosa y multipremiada Toni Erdmann, la esperada secuela de Trainspotting, la adaptación en carne y hueso de La Bella y la Bestia con Emma Watson, una nueva ración de mamporros cortestía de John Wick, el biopic de Jackie Kennedy de Pablo Larraín o lo nuevo de Pixar, Coco, son otros de los títulos que prometen convertir el 2017 el un gran año de cine.

Esta es la lista de los títulos más esperados:

- Train to Busan (4 de enero) - Solo el fin del mundo (6 de enero) - Silencio (6 de enero) - La ciudad de las estrellas - La La Land (13 de enero) - Loving (20 de enero) - Toni Erdmann (20 de enero) - Figuras ocultas (20 de enero) - Vivir de noche (27 de enero) - Manchester frente al mar (3 de febrero) - Lego Batman, la película (10 de febrero) - Moonlight (10 de febrero) - Jackie (17 de febrero) - Land of Mine (17 de febrero) - Fences (24 de febrero) - T2: Trainspotting (3 de marzo) - Logan (3 de marzo) - El guardián invisible (3 de marzo) - La Bella y la Bestia (17 de marzo) - El bar (24 de marzo) - Ghost in the Shell (31 de marzo) - Fast & Furious 8 (12 de abril) - Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (28 de abril) - John Wick: Pacto de Sangre (5 de mayo) - Wonder Woman (23 de junio) - Spider-Man: Homecoming (7 de julio) - La guerra del Planeta de los Simios (14 de julio) - Dunkerque (21 de julio) - La Torre Oscura (4 de agosto) - Cars 3 (4 de agosto) - Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas (25 de agosto) - Blade Runner 2049 (6 de octubre) - Thor: Ragnarok (27 de octubre) - La Liga de la Justicia (17 de noviembre) - Coco (1 de diciembre) - Star Wars: Episodio VIII (15 de diciembre).