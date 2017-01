Sant Kanut se toma «un descanso» como fiesta alternativa a la Revetla

La Revetla de Sant Sebastià de Palma se quedará este próximo día 19 sin su fiesta alternativa. Sant Kanut se toma «un descanso, un paréntesis», según avanzó a este periódico uno de sus organizadores, Casio. La razón no es otra que «cansancio» por parte de sus artífices, porque «ya nos estamos haciendo mayores y, en realidad, lo que nos gustaría es dar el relevo a otras asociaciones o colectivos más jóvenes, con ganas de hacer cosas nuevas», añade.

Si bien Sant Kanut tuvo problemas para celebrarse en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP en Cort, «el año pasado nos lo pusieron muy fácil, no tuvimos ningún problema y estuvimos en el Parc de la Mar, por eso le puedo decir que ésa no es la razón por la que este año no hay fiesta, lo quiero dejar claro».

Los aficionados al festejo de Sant Kanut se tendrán que conformar este 2017 con el programa oficial de la Revetla de Sant Sebastià de Ciutat.