Planes en Mallorca para este viernes 13 de enero

Música. A las 20.30 horas, en la basílica de Sant Francesc de Palma, concierto homenaje a Jaume Roig (1896-1992), a cargo de la Banda Municipal de Música de Palma.

Escena. A las 20.30 horas, en Club Pollença (Plaça Major, 10), representación de la obra Un matrimoni de Boston, del autor David Mamet, dirigida por Rafel Duran y a cargo de Somnis Produccions.

Libro. A las 19.30 horas, en la Biblioteca de Santa Ponça, presentación de La premsa forana a Calvià, de la colección Memòria de Calvià.

Concierto. A las 21.30 horas, en la Església de Sant Antoni Abat de sa Pobla, Amancio Prada. La voz de los poetas.

Exposición. A las 20.00 horas, en S’Escorxador de Marratxí, presentación de la muestra Welcome to my jungle, del artista Iván Montaña.

Escena. A las 19.00 horas, en el Teatre Municipal Catalina Valls de Palma, representación de Cendres. Cartografia de l’exili, a cargo de Cia La Polar.

Libro. A las 20.00 horas, en el Teatre d’Artà, Posseïts pel dimoni. La festa de Sant Antoni des de la música ‘rave’ i ‘trance’, de Bàrbara Durán Bordoy.

Teatro. A las 20.00 horas, en el Teatre Municipal Mar i Terra de Palma, III Torneig de Dramatúrgia, de Produccions de Ferro.

Escena. A las 21.30 horas, en el Bar Polka de Palma (Joan Miró, 16), la fiesta-recital Tano i els seus amics.

Sant Sebastià. A las 19.30 horas, salida de los Gegants y Capgrossos de la Sala, xeremiers, Drac de na Coca con batucada y Escola de Ball L’Assumpció, desde Cort hasta la Plaza Mayor. A las 20.10 horas, pregón infantil de Tianet i na Tianeta y a las 20.30 horas pregón de las fiestas a cargo del grupo musical Cap Pela.