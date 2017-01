Planes en Mallorca para este domingo 15 de enero

Escena. A las 19.00 horas, en la Sala La Fornal de Manacor, Poemes a Nai, de Pep Tosar y Joan Arto, a partir de poemas de Miquel Àngel Riera.

Teatro. A las 19.00 horas, en el Teatre de Manacor, representación de la obra Boom Boom Boom, dirigida por Joan Manel Albinyana.

Música. A las 19.00 horas, en el teatro Sa Societat de Calvià, concierto de Tomeu Penya.

Escena. A las 19.15 horas, en el centro cultura Sa Congregació de sa Pobla, Històries de Marjaleres, a cargo de Mariantònia Crespí y con la colaboración de Antoni Caimari.

Cine. A las 18.00 horas, en el Teatre Municipal Catalina Valls de Palma, proyección del documental sobre David Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con la voz de Jarvis Coker como narrador.

Espectáculo. A las 20.00 horas, en el Teatre Municipal Mar i Terra de Palma (Sant Magí, 91), III Torneig de Dramatúrgia, a cargo de Produccions de Ferro.

Teatro. A las 18.00 horas, en el Teatre Municipal de Vilafranca de Bonany, Un testament a sa camilla, a cargo de Cia Argelagues, de Son Macià.

Concierto. A las 00.00 horas, en el Shamrock Fun Place de Palma (Avinguda Gabriel Roca,3), actuación de la banda One Night Stand.