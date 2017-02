Un finalista del Ciutat de Palma pide la retirada de su obra del Solleric

Uno de los artistas finalistas del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2016, Nauzet Mayor, solicitó este miércoles mediante una carta al Ajuntament de Palma y a la Fundació Palma Espais d’Art (FPEA) que se retire «ipso facto» su obra de la exposición que se exhibe en el Casal Solleric.

La razón es la publicación de una crítica , en un medio local, que firma Gaspar Sabater, –presidente del Círculo de Bellas Artes (CBA) y miembro del Patronato de la FPEA– sobre esta muestra y que, según Mayor, «ridiculiza mediante el uso de burdas ironías gran parte de las obras expuestas». También alude a que el artículo en cuestión fuera compartido por el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, en las redes sociales.

Nauzet Mayor explicó a Ultima Hora que «me enteré por casualidad de todo el revuelo que se había montado y cuando leí el artículo no pude dejar pasar esto». Según el artista, «por dignidad no me quedaba otra opción, esto se difunde por todo».

Mayor expone tres piezas cerámicas de pequeño formato y Sabater alude a unas «cerámicas de Lladró con la originalidad de no serlo». Para el creador, «su opinión la puede dar como persona, pero cuando está vinculado institucionalmente debe ser imparcial, es un despropósito».

El regidor Carrió indicó que «no habría pensado nunca que este artículo pudiera tener esta trascendencia. Fue un error colgarlo en las redes y tengo que decir que no comparto las palabras de Gaspar Sabater». Su intención era «únicamente dar a conocer la exposición», añade.