Una historia sobre la culpa y la redención

'Manchester frente al mar' es cine de qualité desde que se anunciaron los nombres de los implicados en el proyecto en 2014. El nuevo trabajo del prestigioso Kenneth Lonergan (Nueva York, 1962), realizador de 'Puedes contar conmigo' (2000) y guionista de 'Gangs of New York' (2001) de Martin Scorsese, culmina un año de éxito, tras pasar por Sundance y el Festival Internacional de Cine de Gijón con críticas entusiastas, gracias a sus seis nominaciones al Oscar y una taquilla más que aceptable –39 millones de dólares solo en USA– para un drama maduro con actores conocidos, pero que ni mucho menos estrellas taquilleras.

Debut frustrado. Aunque no aparezca en la cinta, 'Manchester frente al mar' lleva el sello personal del actor Matt Damon y de su amigo, el también intérprete John Krasinski (de la serie The office), ya que en un principio iba a marcar su debut en la dirección. Ambos pidieron a Lonergan que escribiera el guión, con el que el primero había trabajado en la ‘maldita’ 'Margaret' (2012), que aceptó encantado el encargo. Pero poco tiempo después, la estrella de 'El indomable Will Hunting' se descolgó, dicen, asustado por la tarea de llevar el peso de la dirección, que pasó a manos de Lonergan, mientras que Damon se quedó solo con el papel protagonista, acompañado por la eterna nominada al Oscar Michelle Williams ('Mi semana con Marilyn'), encantada de trabajar con el dramaturgo, el televisivo Kyle Chandler ('Friday night lights' o 'Bloodline') y el casi debutante Lucas Hedges.

Con todo cerrado, Damon también se vio forzado a abandonar el papel, por problemas de fechas con los rodajes de 'Marte' y la última parte de Jason Bourne, quedando solamente como productor de la película, y recomendando para el papel protagonista a Casey Affleck (nominado al Oscar por 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford' (2007)), hermano pequeño de Ben Affleck, y el mejor amigo de Matt Damon. Al final todo queda en casa.

Un drama sobre la culpa. La cinta escrita por Lonergan sigue a Lee Chandler (Casey Affleck), un fontanero con una vida gris y sin grandes alicientes, que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal, Manchester by the sea (Boston), tras enterarse de que su hermano (interpretado por Kyle Chandler) ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años (Lucas Hedges), del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad en la que nació y creció.

Camino del Oscar. La cinta ha recibido los parabienes de la crítica y de la Academia de Cine, con menciones esta semana a mejor película, dirección, guión, intérprete principal, así como actor y actriz de reparto. Aunque no parta como favorita en la carrera de los Oscar, sus mejores bazas son el guión de Kenneth Lonergan y Casey Affleck, que tiene casi asegurado el Oscar al mejor actor del año.

Un batalla judicial de seis años

La carrera de Kenneth Lonergan está marcada por su segunda cinta como realizador, que le ha perseguido durante seis largos años. 'Margaret' (2012) sigue una estudiante convencida de haber provocado, involuntariamente, un accidente que le ha costado la vida a una mujer.

La cinta, escrita para la oscarizada Anna Paquin ('El piano'), se rodó sin problema alguno en 2004, pero todo se complicó en la sala de montaje. Los productores no aceptaron el metraje de 150 minutos de Lonergan, y este rechazó un segundo montaje ajeno de dos horas. La discusión subió de tono y terminaron en los juzgados, a pesar de que Matt Damon, coprotagonista de la cinta, intentara mediar.

Finalmente, 'Margaret' se estrenó discretamente en 2012, pero a pesar de las buenas críticas, el resultado en taquilla fue un absoluto desastre.