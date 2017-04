El club Kronen se suma «a la oferta musical del centro de la ciudad»

Si hoy no es fácil hacerse un aficionado a la música como Dios manda, imagínese en los 80 o 90. Sin el ‘empujoncito’ de Internet había que echarle horas. Antes, ser un enfermo de la música era cosa seria, ya ni le cuento si sus gustos discurrían por el subsuelo alternativo... Era una labor de años. Pero si le dedicaba el esfuerzo suficiente acababa siendo acogido por una nueva familia, con la ventaja de que en esa familia todos compartían las mismas ilusiones. Con la voluntad de recuperar aquel espíritu de militancia musical nacen las veladas Kronen, que plantarán su cuartel general en la sala The One Paradise de s’Escorxador (Palma) todos los sábados, a partir del 8 de abril (21.00).

Conciertos en acústico y sesiones DJ se mezclarán en la programación de este nuevo club, que en su jornada inaugural contará con el directo de los barceloneses The New Raemon y la formación local Yoyo Banana. El DJ set de Sr. Anderson, La extraña Pareja y Sodapop pondrán la guinda a la noche.

Este proyecto, gestionado por César Iglesias –director de sala–, Maria Martín y Edu Reig –responsables de La Red (Palma), el sello Redbellion y el Melon Fest (Vilafranca de Bonany)– se alimentará de «clásicos del pop como The Smiths, Pulp, REM, Suede o The Beatles», explica Reig.

El arco será amplio y flexible, pero prescindirá de hits efímeros «que están sonando en otros locales». Kronen nace para «sumarse a la oferta del centro de la ciudad, sin cerrar las puertas a nadie. Aunque el cliente tipo será de treinta años en adelante, amante de la buena música y de los ambientes elegantes y sofisticados», subraya Martín. La sala, que cuenta con una terraza «que da mucho juego», añade Iglesias, programará de forma regular conciertos de reconocidos artistas nacionales, así como de bandas locales, y por su cabina pasarán algunos de los nombres más rutilantes de la escena alternativa. «Miembros de bandas de culto como Happy Mondays y Belle & Sebastian, entre muchos otros», adelanta Reig, devolverán el brillo a un género musical que ha pasado de estar de moda solo en círculos minoritarios en los 90, a transformarse en la noticia que cierra un telediario.

Kronen, que debe su nombre a la novela de José Ángel Mañas Historias del Kronen (1994), expandirá su marca con fiestas puntuales en Madrid (15 de abril) y Sabadell (28 de abril). Las salas Alive! y Balboa, respectivamente, acogerán «a grupos mallorquines como The Prussians y Bilo, así como a DJ’s de la Isla. Será una buena forma de exportar nuestro producto», apunta Reig. Por su parte, el escritor madrileño «nos ha prometido asistir a la fiesta de la capital».