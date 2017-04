El concierto de Ricky Martin en Palma se cambia al 31 de mayo

El concierto que ofrecerá Ricky Martin en Palma ha variado su fecha inicial (17 de mayo) y finalmente tendrá lugar el 31 de mayo en el Palma Arena.

La gira One World Tour en España se ha reprogramado por cambios en la agenda del cantante puertorriqueño. «Mi gente maravillosa de España, antes que nada, quiero darles las gracias por las increíbles muestras de cariño y entusiasmo que me han mostrado tras el anuncio de mi gira por su país. Debido a cambios inevitables en mi agenda de trabajo me veo en la necesidad de posponer los conciertos por unos días. Intentamos por todos los medios evitar tomar esta decisión pero fue imposible. De todas maneras la fiesta sigue. Lo que les tengo preparado es un concierto mágico. Prepárense para bailar hasta el cansancio. Siempre agradecido por su comprensión y muy ansioso de verlos muy pronto!», este es el comunicado que Ricky Martin ha realizado.

Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva cita, pero las personas que lo deseen dispondrán de 15 días naturales para solicitar el reembolso de sus entradas, que se efectuará en el mismo lugar donde fueron adquiridas. El plazo establecido para dichas devoluciones se inicia el 6 de abril y permanecerá activo hasta el próximo 21 de abril.

Las otras fechas nacionales también han sufrido cambios.