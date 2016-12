El súper de los libros de texto y el material de oficina

Los tiempos cambian en el comercio tradicional y nunca es tarde para renovarse y asumir nuevos retos, sin perder de vista la esencia. Este es el planteamiento que Vicente Cajuso se hizo en 2013 cuando pensó que para poder competir con el comercio online tenía que ofrecer un mejor y mayor servicio. Pese a tener un sólido posicionamiento en Menorca como referente en libros de texto escolares y material de oficina, con dos tiendas en pleno centro de Maó, proyectó su fusión en una moderna nave de 500 metros cuadrados que ha inaugurado este verano. Un cambio de modelo de una tienda tradicional a una tienda de libre servicio donde seguir encontrando de todo, pero con mayor amplitud y comodidad para sus clientes. La puesta en marcha del nuevo Didasko en el polígono industrial de Maó ha coincidido con el aniversario de este negocio familiar que comparten Vicente Cajuso y su esposa Carmen Pons, junto con un equipo de tres personas más.

ORÍGENES. Los orígenes de Didasko se remontan a una pequeña tienda de prensa, librería y material escolar propiedad de Esperança Pons, que Vicente Cajuso adquirió en 1986 para poder seguir con el negocio. Tres años más tarde decidieron hacer una primera renovación para ampliar la oferta, con la incorporación de material de oficina. “Alquilamos un local como almacén que nos servía para provisionar y hacer stock del universo de referencias que existen en este mundo”, explica el gerente. “Visto con el paso del tiempo fue una buena idea, ya que cogimos fama de tener siempre de todo y los clientes nos acababan diciendo que si no lo teníamos nosotros, es que no se podría encontrar”, añade.

En el año 2001 abrieron una segunda tienda que bautizaron como Didasko2 y que destinaron íntegramente a librería, para así poder incluir en la otra el mobiliario y el material de oficina. “El mundo de los libros de texto escolares es muy complejo porque concentra el 80 por ciento de toda la actividad en prácticamente dos meses. Aunque la experiencia juega a tu favor, para que no fallen las referencias de cada centro la gestión previa y posterior debe ser muy rápida y eficaz. Aunque no somos infalibles, hacemos todo lo posible para que el alumno disponga de su material cuando nos lo pide”, detalla Carmen Pons. “En Didasko servimos a prácticamente todos los centros escolares de Menorca, así como la Escuela Oficial de Idiomas, y somos la única librería que disponemos de libros de texto durante todo el año”, añade Pons. Su implicación no es solo comercial sino que cada año colaboran con premios y concursos de participación escolar.

Pero en el perfil de clientes de Didasko no solo están centros escolares y particulares, sino que también incluye despachos profesionales, autónomos y empresas a los que suministra material de oficina. Para poder seguir siendo competitivos, hace siete años decidieron adherirse a una central de compras líder en el suministro integral de este tipo de material. “Desde consumibles para equipos de impresión a las propias impresoras, era impensable que pudiéramos tener tanta variedad o hacer ofertas si no fuera por estar adheridos al grupo Serviempresa o con Denqua, con los que miramos de innovar con productos nuevos”, confiesa Vicente Cajuso.

Como firme defensor de las centrales de compra, Cajuso practica con el ejemplo y las recomienda siempre que puede para el pequeño comercio desde su cargo como presidente de la Asociación de Comercios de Menorca en PIME. Las velas del treinta aniversario las han soplado con un cambio de modelo de negocio y una nueva ubicación en el polígono industrial de Maó, donde han conseguido crear un espacio moderno y acogedor.