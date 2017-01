La mala financiación

Se atribuye a uno de los mayores divulgadores del liberalismo económico el frances Fréderic Bastiat (1801-1850) la cita: “La solidaridad es espontánea o no es solidaridad y hacerla por decreto es aniquilarla”.

Es cierto que en Balears estamos hipersensibles con el tema de la financiación autonómica. A finales de 2007 las Islas acumulaban una deuda de casi 1.800 millones de euros y solo diez años más tarde la deuda ya pasa de los 6.800 millones (casi se ha multiplicado por cuatro).

Años duros sí, pero también hay que analizar las causas concretas. Una de ellas, como se destacaba hace unos días en este mismo medio, es que Balears ha contribuido con 5.670 millones a los distintos fondos de solidaridad con el resto de comunidades autónomas.

Ahora la lucha, acompañados por otras comunidades también “contribuyentes netos”, es para mejorar un nuevo modelo de financiación, por supuesto algo que no importaría si nuestras islas no perdieran posiciones en indicadores tan significativos como el de PIB per cápita, pues hemos pasado de ser considerados una comuidad “rica” (terceros) a descender hasta el séptimo puesto en 2016.

La semana pasada ardían las redes, calentadas convenientemente, a consecuencia del Plan Renove del mobiliario del hogar extremeño. De auténtico estupor se catalogaba una inciativa que subvencionará a los ciudadanos de Extremadura con hasta 200 euros por mueble y 1.000 por comprador, durante los próximos 3 años. El decreto contempla un sistema de ayudas a consumidores finales con un descuento del 25% del valor de cada mueble adquirido en establecimientos comerciales ubicados en Extremadura y adheridos al citado plan.

No estoy a favor de los populismos legislativos ni de los otros, y aunque no deja de ser una iniciativa poco significativa, con un presupuesto de 2.250.000 euros en conjunto, a repartir entre las tres anualidades del plan, no deja de ser absurdo que se destine el déficit de unas comunidades -la nuestra- a financiar el mueble de la tele de los ciudadanos de otra.

Por suerte en el tema de la mejora de la financiación autonómica hay bastante consenso entre todos los partidos del arco parlamentario balear (y eso no es poco).