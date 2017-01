Francisco Martorell: “Queremos realzar la figura del empresario”

Francisco Martorell es el presidente de Asima, además de vicepresidente de la CAEB, un auténtico y entusiasta defensor de la figura del empresario. Además tiene grandes proyectos para la Asociación de Industriales de Mallorca.

El Ajuntament de Palma ya ha aprobado el cambio de uso de las instalaciones del antiguo parque de bomberos del polígono de Son Castelló a sociocultural. ¿A qué se destinará?

Estamos ilusionados y trabajando en un proyecto que aúna formación, cultura y acción social, un trinomio que se ha convertido durante nuestros más de 50 años de vida en uno de nuestros ejes estratégicos de actuación. Elevar la formación entre el mundo empresarial en los 60 y 70 fue uno de los nuestros primeros objetivos, que se cristalizó en diferentes proyectos innovadores, como fue la puesta en marcha del Instituto Balear de Estudios de Dirección de Empresas (IBEDE), o la cesión de terrenos para la construcción del Instituto de FP Son Pacs.

En la actualidad, hemos vuelto a coger aquel testigo y estamos inmersos con ilusión en un proyecto de Formación Profesional. El lugar elegido es el antiguo parque de bomberos, un espacio singular, en pleno centro del polígono. Queremos que este centro de Formación Profesional se convierta en referencia en Balears.

¿Cómo se plasma hoy en día el alto compromiso social que, tradicionalmente, ha tenido Asima?

Asima, desde 1964, lleva haciendo responsabilidad social corporativa, décadas antes de acuñar este término hoy muy común entre las grandes corporaciones y organizaciones. Hace más de cinco años creamos la Fundación Asima para canalizar todas las acciones sociales, como las campañas solidarias de recogida de alimentos, juguetes y ropa, los maratones de donación de sangre, nuestra colaboración con diferentes asociaciones como Jovent, Patronato Obrero, Projecte Home, Mallorca Sense Fam… que están haciendo una labor inmensa y apasionante. Además, personalmente tengo claro que los empresarios tenemos que ser parte activa en la sociedad, y así también lo piensa el resto de los miembros de la junta coordinadora de Asima, en temas de acción social, actividades culturales, deportivas, y en especial en educación, donde estamos trabajando intensamente, desde nuestra Escoleta Asima, así como en la organización de diferentes foros.

¿Se hará, finalmente, el Museo de la Industria?

En el antiguo parque de bomberos habrá un espacio sociocultural con una exposición permanente que muestre la historia de nuestra industria y de los más de 50 años de Asima, que supuso una gran revolución, ya que fuimos los primeros polígonos de inversión privada que se construyeron en España.

Económicamente, 2016 ha sido mejor que el año anterior. ¿Qué perspectivas tienen desde Asima para 2017?

Está claro que hay que seguir en la línea que hemos venido trabajando en los últimos ejercicios. Los empresarios seguimos haciendo nuestros deberes, reinventándonos ante una situación que nos ha tocado vivir y esperamos que sigamos creciendo de manera positiva, después de los sacrificios que hemos hecho todos, tanto empresarios como trabajadores.

Desde Asima, estamos terminando un libro, titulado “Empresarios con valor”, en el que se recoge una veintena de entrevistas en profundidad a empresarios asociados a Asima, grandes, pequeños y medianos, de diferentes sectores productivos. Nuestro objetivo es realzar la figura del empresario, muy castigada durante la crisis, y desde las organizaciones empresariales tenemos que defender el trabajo bien hecho de la gran mayoría de los empresarios. Tenemos claro que en el corazón de cada empresa, hay alguien al frente que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene y que se preocupa no solo de su familia sino también por la de sus trabajadores.

¿Podemos afirmar que la crisis, definitivamente, se ha superado?

Está claro que en la economía hay ciclos y que este año ha sido un buen ejercicio. Pero las empresas necesitan medidas de apoyo para que puedan seguir mejorando y creando empleo, además por supuesto se debe insistir en la necesidad de crear un clima de estabilidad y seguridad jurídica clave para favorecer las inversiones.

¿Cuál es la situación de Son Castelló y Can Valero?

Son los grandes motores de la economía, no solo de la palmesana, sino balear, ya que aquí se ubican más de 1.500 empresas y vienen diariamente más de 20.000 trabajadores. Asima trabaja para salvaguardar los intereses de los empresarios, cuidar de los polígonos y tender puentes con las administraciones. Me gustaría destacar el éxito de la negociación para conseguir la renovación completa del alumbrado público con luminarias led de Son Castelló y Can Valero con una inversión de 3 millones de euros; y seguimos trabajando intensamente para erradicar los puntos negros de limpieza y los vertederos ilegales. Las relaciones con Emaya fluyen, nos escuchan, que es muy importante.

¿Son los polígonos un gran centro comercial?

No, son el gran centro comercial de Mallorca. Las empresas de los dos polígonos producen más del 20% del PIB balear y se puede comprar desde un tornillo hasta un coche, reservar un viaje o comprar un sofá. Es un gran centro comercial abierto los 365 días del año y que está vivo, muy vivo.