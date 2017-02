Amazon lanza “Suscríbete y ahorra”

Dentro de la división de supermercado, Amazon ha lanzado servicios innovadores como el botón para reponer productos “Dash” y el servicio Pantry para llenar la despensa de una manera más cómoda.

Es ahora el turno de “Suscríbete y ahorra”, una idea simple pero que nos puede facilitar el acto de comprar a los que no disponemos de mucho tiempo para acercarnos al súper con frecuencia.

¿En qué consiste?

Se trata de una suscripción de compra a los productos que sabemos que vamos a utilizar en repetidas ocasiones a lo largo del año. Algunos de los artículos que podemos encontrar, son primeras marcas en bebidas, alimentos no perecederos, cuidado del hogar y limpieza, belleza, bebé, vitaminas y suplementos, etc.

Para comenzar a utilizar el servicio, tienes que seguir los siguientes pasos:

- Entrar en la página de Amazon.es y darle click al servicio “Suscríbete y ahorra”.

- Elegir los artículos a los que te quieres suscribir.

- Seleccionar la frecuencia.

- Dar de alta la suscripción.

El vicepresidente y director general de Amazon España, François Nuyts, declaró: “En Amazon siempre estamos pensando en nuevas formas para ahorrar tiempo y dinero a nuestros clientes. El nuevo programa ‘Suscríbete y ahorra’ es un servicio pensado para hacer que la vida de las familias sea un poco más cómoda”.

Se trata de una fórmula que ya se ha probado en otros países y en el que se ha comprobado el ahorro real que le supone a las familias que lo utilizan.

¿Se hará masiva esta nueva forma de comprar? ¿Tendrán todos los supermercados un servicio similar en sus páginas webs?

Hace años, se nos hacía raro comprar los billetes de avión o las habitaciones de hotel por internet y hoy es del todo habitual y normal. Ahora, servicios como los que propone Amazon nos pueden parecer algo lejanos pero seguramente lleguen a ser “lo normal”. El tiempo nos lo dirá.