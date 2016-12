La EMT pone en marcha la segunda fase de su campaña para dar voz a los usuarios

La Empresa Municipal de Transportes EMT ha puesto en marcha la segunda parte de la campaña 'Personas que acompañan a personas' que tiene como objetivo promover el uso del transporte público.

En esta ocasión, los chóferes jubilados que protagonizaron la primera parte de la iniciativa han dado paso a cinco usuarios de la EMT galardonados en los últimos años con el premio a la fidelidad que entrega la empresa.

El alcalde de Palma, José Hila, ha afirmado que los usuarios que forman parte de la campaña son «un ejemplo para que otras personas que no lo son se animen a utilizar el transporte público».

Además ha señalado que el incremento este año de los usuarios de la EMT es «un trabajo de futuro que se debe continuar» y por ello el próximo año se ampliará la gratuidad del servicio para los menores de hasta 12 años, ha afirmado.

«Porque si de pequeños usan el transporte público seguro que de mayores estarán acostumbrados y continuarán haciendo uso», ha indicado el primer edil en un comunicado.

La campaña, que se pone en marcha este martes y que permanecerá hasta el mes de febrero, se puede ver a diferentes traseras de los buses de la EMT. De este modo, lo que se persigue es que mediante mensajes positivos de los propios usuarios la ciudadanía se decante por la EMT.

Protagonistas

Los cinco protagonistas de la campaña, que han sido galardonados en los últimos años con el Premio a la fidelidad que entrega la EMT, responden a diferentes perfiles. Así, se pueden encontrar una madre que acompaña a sus hijos a la escuela, un trabajador que acude a su empleo o una niña que va a la escuela. Ellos son algunos de los ejemplos que centran esta campaña.

Los cinco protagonistas son: Aldemar Villarraga, de 66 años, autónomo, utiliza el bus para ir a sus trabajos de limpieza cristales. «Ir y volver del trabajo en bus, mientras converso, es mi particular manera de redondear el día». Premio a la fidelidad 2009, 2011 y 2012.

Juan Rueda, de 80 años, jubilado, utiliza el bus para hacer largos paseos. Le encanta ver la vida de la ciudad. «Observo por la ventana la ajetreada vida de la ciudad. Me gusta pasear, me lo he ganado, no?». Premio a la fidelidad 2010, 2011, 2012 y 2015. Es el más premiado.

Margarita Machuca, de 34 años, madre de dos niños menores, Damaris y Didier, los acompaña cada día al colegio y también utiliza el bus para ir a sus tres trabajos, uno de ellos en el Parc Bit. «El bus, representa unos minutos para charlar tranquilamente con mis hijos mientras se acompañan». Premio a la fidelidad en 2015 con sus hijos, Damaris y Didier.

María Isabel Fajardo. Va en bus cada día para ir al colegio. «Me encanta ir a la escuela en bus sola, porque ya soy mayor!». Premio a la fidelidad 2015.

Pedro Luis Homar, de 31 años, que acude en bus cada día a su trabajo en AMADIP Esment, nos dice que tiene una relación muy amable y simpática con los conductores y conductoras. «El conductor me conoce bien y nos damos los buenos días, siempre, siempre con una sonrisa». Premio a la fidelidad 2015.