El proyecto para semipeatonalizar Velázquez, un fracaso

Cumplido el año de prueba de la semipeatonalización de la calle Velázquez, el balance no puede ser peor. «No hemos notado ninguna mejora: los negocios siguen vacíos, la gente no pasea por el centro de la calle y lo que tenemos es un carril bici de cinco metros de ancho, que ocupa toda la calzada, y que no tiene ni pies ni cabeza», resume Carles Sans, presidente de los comerciantes de las calles Velázquez, Anselmo Clavé, Volta de la Mercè y Cazador.

Así se lo plantearán este miércoles a los responsables del Ajuntament de Palma con los que están citados para empezar a decidir el futuro de la vía tras el año de prueba en el que solo han podido transitar por la calle los peatones y las bicicletas entre las 9.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes y entre las 9.00 a 14.00 horas los sábados

Sans asegura que «hace un año ya dijimos que no iba a servir de nada tal como se había hecho, porque la calle no parece peatonal en absoluto y la gente sigue caminando por las aceras». Lamenta que «se han seguido cerrando comercios y nos consta que ha habido personas interesadas en abrir nuevos negocios por aquí, pero tras estudiar un poco la zona han desistido».

Los comerciantes reclaman al Consistorio o bien una peatonalización total o que se abra una vía de circulación en dirección a Avenidas a través de la calle Cazador, «como estaba hace veinte años», recuerda el portavoz de los comerciantes.