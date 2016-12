Los payeses de Sant Jordi, indignados con Cort y el Govern

Los payeses del Pla de Sant Jordi están indignados con el Ajuntament y el Govern y los culpan del daño que las lluvias están provocando en sus cosechas; aseguran que ya han perdido un 30 % y si continúa el temporal será mucho más. El presidente de la Asociación Agrícola y Ganadera de Balears, Jordi Llabrés, responsabiliza a estas instituciones de no haber realizado las actuaciones pertinentes en la zona para evitar las inundaciones.

Critica que no limpien los torrentes correctamente y asegura que están llenos de cañas; así como que no se ejecute el plan hidrológico. Manifiesta la necesidad de dotar de impulsores a las bombas de extracción de agua, ya que no tienen más capacidad. Además, advierte que cuando salga el sol tendrán los habituales problemas con los mosquitos.

En términos similares se expresa la portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, que acusa al Pacte de «falta de planificación».

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Eva Frade, ha manifestado este miércoles que el ayuntamiento se pondrá en contacto con los agricultores afectados por las inundaciones con el objetivo de abordar soluciones, si bien ha aseverado que las actuaciones en materia de torrentes son competencia del Govern.

En rueda de prensa, la regidora ha señalado que desde Emaya también se ha analizado su problemática. «Hemos hecho el trabajo que correspondía», ha recalcado la edil, quien ha apuntado que «podemos hablar» de que las consecuencias de las precipitaciones estos días «suponen un caso excepcional».