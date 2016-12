José Ramón Bauzá: «El congreso del PP pivotará entre Biel Company y yo»

El expresident del Govern José Ramón Bauzá protagonizó este viernes un encuentro con periodistas para explicar su candidatura a la dirección regional del Partido Popular, un congreso que todavía no se ha convocado –con toda probabilidad será pasado el primer trimetre del próximo año– y que, desde su punto de vista, «pivotará entre Biel Company y yo».

Bauzá dejó clara que descarta una tercera vía y mucho menos contempla un acuerdo con la corriente que por el momento encabeza el que fue su conseller d’Agricultura, Biel Company. Dijo que su decisión se produjo tras constatar la gran cantidad de apoyos que tenía tanto en Balears como en la cúpula del PP estatal y por parte de otros dirigentes territoriales, «la gente me pide que vuelva», concluyó. No obstante, no quiso citar ningún nombre tanto en Balears como fuera de las Islas que se haya comprometido a darle su apoyo de manera explícita si se exceptúa a Carlos Delgado y José María Rodríguez.

Trilingüismo, la consideración del catalán como mérito para acceder a un empleo en la Administración autonómica y supresión de la ecotasa son tres de los principios que defenderá la candidatura que liderará Bauzá, puesto que el suyo «es un compromiso ideológico. Tenemos que recuperar nuestra identidad [del PP] y pienso que yo puedeo transmitir ilusión, que es al fin y a la postre lo que se pretende de un líder».