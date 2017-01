Seijas: Renunciar al escaño seria «dejar vía libre a secuestradores de Podemos»

Montse Seijas ha reiterado este martes que no abandonará su escaño en el Parlament a pesar de su expulsión de forma definitiva del grupo parlamentario de Podemos, ya que renunciar «supondría dejar el camino libre a las personas que tienen secuestrado el partido».

«No son más de seis o siete personas, pero con amenazas y coacciones tienen a todo el mundo sometido», ha explicado la diputada.

Seijas ha asegurado sentirse legitimada para «luchar por los intereses de todos los votantes que no están siendo representados por las políticas del partido a nivel balear» y ha remarcado que «las actas y los escaños no son de Podemos, son de los ciudadanos que nos han votado».

«A partir de ahora actuaré sin mordazas y con las manos libres», ha manifestado.

Siejas ha remarcado que en ningún momento ha vulnerado el código ético de Podemos y ha añadido que todo el proceso en su contra «ha sido un paripé».

Ha remarcado que su expulsión trata de acallar su actitud «crítica» con el partido. «En cuanto he visto que los principios de Podemos que vendieron a la ciudadanía no se cumplían no me he quedado callada», ha dicho.

«Contrariar a la cúpula supone que te abran un expediente y acabes expulsada del partido», ha añadido Seijas, quien ha subrayado que otros integrantes del grupo de Podemos le han trasladado su apoyo, a pesar de que no han votado en contra de su expulsión por «miedo»