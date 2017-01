Las fiestas de Sant Sebastià incluyen este año un pregón infantil y un encuentro intercultural con China

El alcalde de Palma, Jose Hila, la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade, el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, han presentado este miércoles el programa de Sant Sebastià.

Desde este viernes 13 de enero, día en que se da el sus a las fiestas con el pregón a cargo del grupo Cap Pela a las 20:30 horas en la plaza Major, y hasta el próximo domingo 22 de enero se han programado 76 actividades dirigidas a todos los públicos.

Como novedad, habrá el mismo viernes un pregón infantil dirigido a las familias bajo el título El pregó d'en Tianet i na Tianeta a cargo de la compañía de teatro Teresetes del Paradís. Esta actividad contará con la participación de la Escola de Música y Danses de Mallorca y, como es tradicional, con los Gegants y Capgrossos de la Sala y la Escola de Ball la Assumpció.

Una de las novedades de este año es el espacio intercultural Veïns i veïnes d'aquí i d'allà que está dedicado a la cultura china y que el año pasado se dedicó a la cultura gitana.

Para continuar con esta línea se ha programado conjuntamente con la entidad ACHINIB (Asociación China en Baleares) un espectáculo visual que intercalará elementos de la cultura china y de la cultura de Palma. Uno de los puntos álgidos de este encuentro intercultural tendrá lugar a las 18:10 horas en la plaza Major cuando se encuentren el pasacalles con elementos como el Dragón y el León Chinos y el pasacalles que tendrá que salir de Cort con el Drac de na Coca, los gegants de la sala y los xeremiers.

Este año se mantiene los conciertos para músicos no profesionales OFF Sant Sebastià que tendrá lugar el domingo día 15 de enero a las 20.00 horas en la plaza Major y que, a diferencia del año pasado es una muestra y no un concurso. El acto será presentado por Hortera y Cassette y actuarán como invitados los finalistas del Certamen Art Jove de música Da Souza. Actuarán al OFF Sant Sebastià los cinco grupos finalistas que han recibido un galardón de 300 euros cada uno y que son: Ceremoney, Lida and George, Cactus, Lava Fizz y El Día Eléctrico, Además el grupo ganador del certamen Art Jove, Salvatge Cor, actuará durante la Revetla en la plaza Joan Carles I.

Otro de los momentos más esperados de las fiestas, el correfoc cambiará el punto de salida que este año, para ganar en aforamiento, será el puente de Sa Riera con Jaume III. Desde allí las bestias de fuego discurrirán hacia la plaza Joan Carles I.

El correfoc empezará el sábado 21 de enero a las 22 horas y el baile de las bestias de fuego se llevará a cabo en la plaza Joan Carles I y contará con la participación de un total de 250 demonios.

Con motivo de las obras que se hacen en el Parc de ses Estacions, este año las actividades de Sant Sebastià Petit se celebrarán el domingo 22 de enero en el Parc de sa Riera de 10.00 a 14.00 horas.