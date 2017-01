Nevadas por Sant Antoni

Los primeros copos de nieve han caído desde la madrugada y mañana de este martes en diversos puntos de la serra de Tramuntana, en otros cercanos, como Alaró o Sa Pobla, y en zonas como Son Servera o la ciudad de Manacor, donde a causa del mal tiempo se han pospuesto las beneïdes típicas de Sant Antoni.

De hecho, la zona del Llevant concentra buena parte del interés meteorológico del día. Así, también se han registrado nevadas en Sant Llorenç, o Can Picafort, y en Artà caía agua nieve a media mañana, con una temperatura de tan solo 2 grados, según ha informado la Aemet.

Por su parte, en Alfàbia se han alcanzado los -4,5 grados como mínima destacada.

El viento gélido ha hecho descender las temperaturas, tal y como apuntaba la previsión, y ha propiciado precipitaciones en forma de nieve en cotas relativamente bajas. Durante el día se espera que incluso pueda nevar a nivel de mar, donde en cambio es más difícil que cuaje.

Por el momento no se han comunicado incidencias en la red de carreteras de Mallorca a causa del mal tiempo. Sin embargo, no han abierto los centros educativos en once municipios de la serra de Tramuntana.

El pronóstico para este martes es de intervalos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve se situará entre los 100 y los 200 metros, ocasionalmente en la costa, y las máximas no superarán los ocho grados.