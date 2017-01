MÉS y PSIB cargan contra el PP por su actitud en la Mesa del Parlament

La secretaria primera del Parlament y diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, se ha reafirmado en las acusaciones que vertió hacia la portavoz del PP, Marga Prohens, -dijo que mentía sobre lo ocurrido durante la Mesa que trataba el cese de la presidenta Xelo Huertas-, pero ha reconocido que «el momento», mientras la popular atendía a los medios, fue «inoportuno».

«Pido disculpas porque me dejé llevar por la indignación ante las mentiras del PP, era un momento inoportuno, lo reconozco, pero en cualquier caso, me reafirmo en mis palabras, no la insulté, solo dije que en ese momento mentía», ha asegurado Campomar, este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, niega haberla insultado como «sí» ha hecho Prohens que, según ha censurado, la ha tratado de «indigna como secretaria y como candidata a presidir la Cámara». «Eso sí es un insulto de cara a mi persona, es su responsabilidad», ha censurado la ecosoberanista.

«Pedíamos rapidez y cuando ya se podía devolver la normalidad, ha sido el acuerdo del PP con Huertas lo que ha permitido que se mantenga este 'show' y la inestabilidad del Parlament», ha aseverado.

El cruce de acusaciones entre ambas parlamentarias viene de que una, Prohens, sostiene que el vicepresidente de la Cámara, el socialista Vicenç Thomàs, ocultó un documento de la letrada del Parlament -referente a la propuesta de acuerdo del cese de Huertas- y la otra, Campomar, dice que el documento se ofreció a los miembros de la Mesa.

«Una confabulación que no existe»

Por su parte, el vicepresidente Vicenç Thomàs ha mostrado a la prensa el documento de la letrada, que repartirá «personalmente» a los Grupos Parlamentarios, y ha negado que se trate de un informe jurídico sino un «listado» de los puntos a seguir durante la Mesa, como propuesta de acuerdo que según dice le correspondía como responsable de la dirección de la sesión.

En declaraciones a los medios, Thomàs ha insistido en que la letrada ofreció copias del documento a los diputados del PP en la Mesa pero «no lo quisieron leer ni tener», sino «levantarse y no volver» para «montar una confabulación que no existe».

Asimismo, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha acusado a Xelo Huertas de intentar «judicializar» el procedimiento de la Cámara y ha censurado que mantenga el salario como presidenta «con la ayuda del PP».

«El PP ha comprado una diputada porque mientras que Huertas mantendría su salario nosotros como diputados de Podemos tenemos una limitación», ha dicho Camargo, puesto que la Mesa aceptó el escrito de su grupo, que expulsaba a Huertas y a Montserrat Seijas, pero no llegó a tramitar el cese como presidenta.