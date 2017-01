Los socialistas de Manacor ya queman a Felipe González

No es el avance de Podemos lo que deprime a los socialistas de base. Lo que les duele es darse cuenta de queen las decisiones de cúpula de su partido. Creían militar en una organización de concepción horizontal e igualitaria y de pronto se han dado cuenta que las decisiones de verdad las toman elementos externos a la dirección del partido pero imbricados o conectados con los grandes consejos de administración de España, como es el caso de Felipe González , quien incluso se atreviò a afirmar: «Pedro Sánchez me engañó cuando me dijo que no pactaría con nacionalsitas». ¿Quién es el para proclamar con suficiencia que el secretario general le habia engañado? Su deber como veterano era ayudarle y no zancadillearle sin miramientos ante las cámaras.