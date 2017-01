Aina Aguiló plantea dar preferencia a los afiliados en los nombramientos para los cargos públicos

La exdiputada y posible candidata a la presidencia de PP en el próximo congreso regional Aina Aguiló ha propuesto dar preferencia a los afiliados al partido en los nombramientos para cargos públicos.

Aguiló ha detallado que el «principio de preferencia de los afiliados» implicaría que, en igualdad de condiciones y aptitudes, se preferirá a un afiliado para nombrar a un cargo antes que a quien no lo sea, ha informado en un comunicado.

Con esta propuesta, la exdiputada busca impulsar la acción de gobierno en todo lo que el PP determine en su congreso y a lo que se comprometa en su programa electoral y apoyar la participación de los afiliados que considera «olvidada hace demasiado tiempo».

Aguiló considera que dicha participación no debe quedarse solo en «un afiliado un voto» en el congreso sino que debe extenderse a todos los actos y decisiones importantes del partido.

La exdiputada cree que el PP ha tenido «fracasos en el pasado» debidos a que sus cargos públicos «no se encuentran del todo implicados con el ideario del partido» y con los acuerdos políticos adoptados en el congreso regional.

Aguiló propondrá que aquellos cargos públicos que «excepcionalmente» no sean afiliados deberán ser nombrados con la aprobación expresa del partido.

«En demasiadas ocasiones los afiliados se quejan de que los cargos públicos que no son del partido no dan explicaciones a las comisiones del partido, no participan de la vida del partido y desaparecen cuando estamos en la oposición», ha asegurado Aguiló.

Según Aguiló, para que el PP balear sea «una gran familia» hay que «mezclar a los que tienen experiencia y 'seny' con los jóvenes bien preparados que se impulsan con fuerza y convicción» y «formar un gobierno que además de competente y leal con las instituciones, sienta los colores del ideario político que sustenta al Gobierno».

Aguiló también es partidaria de aplicar el principio de «una persona, un cargo» y de que solo se autorice de forma excepcional «la posibilidad de simultanear dos», en casos ligados a la política municipal de poblaciones pequeñas y para permitir que los representantes locales puedan tener contacto profesional y directo con otras administraciones.