El último viaje de Andreu Ripoll

Este domingo falleció en Palma a los 83 años de edad el ingeniero espacial Andrés Ripoll Muntaner, que trabajó en los programas de la NASA y dirigió el Centro Europeo de Astronautas.

Andrés Ripoll nació en Barcelona en 1933 de familia mallorquina, lugar al que regresó de muy pequeño. En 1952 ingresó en la Academia Militar de Zaragoza, pero dejó el Ejército cinco años después para obtener el título de ingeniero en la Escuela Superior Politécnica de Madrid, donde se doctoró.

El currículum de Andrés Ripoll es tan impresionante como extenso. Trabajó en proyectos como el del mísil Hawk , participó en los programas Apollo -que desplazó al primer hombre a la luna-; Skylabn -el primer laboratorio espacial- y Apollo-Soyuz.

En 1975, como miembro de la recién creada Agencia Europea del Espacio (ESA), construyó la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, que dirigió durante 13 años. En 1988 la ESA le encargó crear el Centro Europeo de Astronautas (EAC) en Colonia (Alemania) del que fue primer director.

Entre sus distinciones destacan las concedidas por la NASA y la ESA. La comunidad astronómica mundial bautizó en 2010 un asteroide del Cinturón Principal con su nombre: 228133 Ripoll

En una entrevista que concedió a Ultima Hora aseguró también que «algún día deberemos pensar que es preciso aprender a vivir en el espacio. No veo que la humanidad pueda seguir haciendo una expansión en esas dos dimensiones en las que nos encontramos. Max Weber decía que la humanidad no hubiera conseguido nunca lo posible si no hubiera intentado, una y otra vez, lo imposible».