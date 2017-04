Unió de Pagesos se apunta al turismo agrario

Un grupo de 28 turistas suizos visitaron este martes la finca de Can Caló, en Ruberts. El objetivo era conocer de cerca la realidad del sector agrícola y ganadero de la Isla, así como los productos que obtienen. El secretario general de Unió de Pagesos y gestor de la finca, Biel Torrens, fue el encargado de dar las explicaciones a los visitantes que, durante cuatro horas y media, recorrieron Can Caló con el objetivo de acercar «el sector agrario a un tipo de turista sensible medioambientalmente».

La visita era la última de las ocho que Torrens ha realizado para turistas en su finca desde el pasado mes de febrero. Las rutas son iniciativa de la empresa Toureco que fomenta visitas agrícolas y artesanas. La buena acogida de estas rutas ‘piloto’ en Can Caló se han materializado ahora en un convenio de colaboración entre Unió de Pagesos y Toureco para difundir la realidad del sector agrícola entre los turistas. «De momento, hay diez colaboradores interesados en realizar rutas temáticas donde además de dar a conocer la producción que realizan también se ofrecen catas gastronómicas de los productos que elaboramos», explica Torrens.

Aunque el visitante recorre toda la explotación agraria, las rutas tienen una temática central, en el caso de este martes fue la almdendra.

La responsable de Toureco, María Jesús Macias, añade que iniciativas de estas características ayudan a desestacionalizar y fomentar el producto local tanto agrícola como artesano. De momento, trabajan fundamentalmente con turistas procedentes de Suiza y países escandinavos, aunque esperan ampliar la oferta tanto en agricultores interesados como en número de visitantes.