Més se planta y se niega a que el PSIB «trocee» la Conselleria de Cultura i Transparència

Tras el terremoto Jaume Garau, Més per Mallorca no piensa dar ni un paso atrás. «No consentirá» que se haga realidad la intentona del PSIB de. A nivel privado ya han llegado advertir al PSIB, con la mirada en dirección al Consolat, que «como los socialistas sigan adelante con las tijeras de podar están en peligro los acuerdos del Pacte y tal vez se tendrían que replantear». O sea, que los mallorquines de Més no descartan tensionar al Govern después del portazo de Més per Menorca.