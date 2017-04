Més per Menorca pide información sobre contratos con empresas que trabajaron en la campaña del PSIB

Més per Menorca ha registrado dos peticiones de documentación en el Parlament en las que solicita información sobre los contratos menores que ha firmado el Govern con al menos dos empresas que trabajaron en la campaña electoral del PSIB. Fuentes del Govern reconocieron que se ha firmado un contrato menor con una de ellas, por un importe que no superó los 15.000 euros, pero insistieron en que no hay ningún tipo de problema para hacer este tipo de contrataciones. Las mismas fuentes insisten en que numerosas empresas de las Islas que han trabajado para partidos políticos de toda índole en campaña electoral, ya sea en la realización de folletos o de vídeos promocionales, han firmado contratos con el Govern que preside Francina Armengol (imagen) con absoluta normalidad.

Més quiere demostrar que todos los partidos políticos han trabajado en campaña con empresas con las que después se han firmado contratos porque es legal.