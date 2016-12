Un icono en España

Xisco Rodríguez es un joven independiente una de cuyas mayores ilusiones era hacerse con un Seat 600 de época o un Mini. Al final, y después de mucho buscar, encontró este precioso 600 que adquirió hace un año y que es de 1964. Xisco se muestra entusiasmado con su ‘nuevo’ coche y asegura que ha sido una de las mayores alegrías que ha tenido en la vida, aunque la verdad es que después de mucho hablar quizás le hubiera gustado conseguir un Mini, pero pese a todo este Seat 600 satisface por el momento todas sus expectativas.

SEGUNDA MANO

Xisco nos contaba que el coche lo adquirió en Palma de segunda mano, después de meses de búsqueda, aunque visto cómo se encontraba el vehículo, asegura que valió la pena, pues el coche está tal y como lo compró; no ha tenido que realizarle ningún tipo de reparación, aunque según nos comenta él entiende algo de mecánica, pero la verdad es que el coche no ha tenido problemas desde que lo adquirió. Nuestro interlocutor nos deja claro que le gusta este mundo de los clásicos, sólo oírle hablar nos percatamos de que si dispusiera de poder adquisitivo seguro que tendría una bonita colección, aún así, es joven y espera que la compra de su primer coche no sea el último y dentro de sus posibilidades no descarta ir aumentando la colección, ya que conseguir un Mini sigue entre sus objetivos a medio plazo. Ahora, de momento, disfrutara de lo que tiene, que para él es una verdadera joya.

CONDICIONES

En cuanto al vehículo, decir que se encuentra en buenas condiciones para los más de 50 años que tiene a sus espaldas; el coche está muy conservado, ya que todo apunta a que su anterior propietario lo cuidó bien y lo tuvo encerrado en un garaje, ya que apenas empiezan a aparecer algunos pequeños granos de óxido en las zonas cromadas del vehículo. Por lo demás, mínimos raspones en la pintura, por lo que no necesita emprender una gran restauración, sino más bien ir repasando lo que se encuentra en peor estado para que el coche vuelva a parecer como nuevo.

Sobre los Seiscientos, como se les conocía en su época, poco que comentar que la mayoría de nuestros lectores no sepan ya, pues seguro que muchos no sólo los han visto circular, sino que más de uno ha tenido uno de su propiedad, pues fue el coche español por excelencia cuando las clases obreras por primera vez pudieron adquirir un coche, aunque fuera a costa de muchos sacrificios y muchas letras.

Fueron años donde la economía española se desarrollaba a medida que las clases obreras y medias iban teniendo acceso a los automóviles y no cabe duda de que es uno de esos coche que marcó una época, tanto como el Fort T en Estados Unidos, fue el Seat 600 en todas sus versiones y sus modelos hasta el final de su fabricación. Fue un coche que gustaba a los españoles y que sólo quedó obsoleto por la llegada de modelos más potentes y que daban paso a una nueva generación.