Un vehículo muy versátil

Sebastián Galmés adquirió este 505 SRD de 1982 hace 25 años, de segunda mano, a un vecino de Sant Llorenç. Un coche que, según nos cuenta, estaba en muy buenas condiciones y en la actualidad, y con más de 300.000 kilómetros a sus espaldas, sigue funcionando como el primer día. Es un coche que no ha tenido problemas y al que su hija le sacó bastante rendimiento, ya que lo utilizaba para venir a Palma, donde tenía su puesto de trabajo. Sebastián, residente en Manacor, asegura que de no haber sido por aquellos viajes el coche hoy tendría muchos menos kilómetros, ya que él no lo utilizaba tanto.



PEQUEÑOS PASEOS



Sebastián nos comenta que en la actualidad es su coche de uso diario para desplazarse de un lugar a otro junto a su mujer. Nos explica que fue una buena compra, ya que el coche estaba en muy buenas condiciones y él simplemente se ha limitado estos años a hacerle el mantenimiento que todo coche necesita, que no ha sido mucho, afirma.

Al tratarse de un diésel la vida útil del coche se alarga, ya que un motor de esas características aguanta mucho más que uno de gasolina. Sebastián, que ha tenido varios coches a lo largo de su vida, asegura que éste fue una buena compra, tanto que hoy en día con sus más de treinta años a sus espaldas se comporta como el primer día y está seguro de que sería el último, dada su edad.Pues opina que no hay necesidad de cambiar un coche si funciona perfectamente, y no hay ningún tipo de recambios por el momento, al tratarse de un vehículo fabricado en Francia.



FABRICACIÓN



El Peugeot 505 es un automóvil de turismo del segmento E producido por el fabricante francés Peugeot desde 1979 hasta 1991 en Sochaux, Francia. El 505 también fue producido en España, concretamente en la factoría PSA de Vigo. Fuera de Europa, el 505 fue posteriormente fabricado en China, en Chile (ensamblado), en Australia, en México, en Nueva Zelanda y en Argentina. Se produjeron un total de 1.351.254 unidades en el mundo.

La producción del Peugeot 505 en Europa empezó a bajar con el lanzamiento del Peugeot 405 al final de 1987, fecha en la que cesó su producción en Vigo y acaba su producción definitiva en Francia en el año 1991, con el lanzamiento del Peugeot 605.

El 505 fue el sustituto del Peugeot 504 (aunque la producción europea de aquel modelo siguiera hasta 1983). La estética era similar a los 504. En África es conocido como el Caballo de trabajo, siendo un automóvil muy popular en muchos países africanos por su robustez general y aprovechable para realizar múltiples tareas.