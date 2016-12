Un alcalde socialista de Madrid denuncia amenazas tras organizar una comida de Navidad para jubilados con una vedete

El alcalde de Lozoya (Madrid), José Manuel Jiménez (PSOE), ha denunciado ante la Guardia Civil amenazas recibidas «a través de distintas vías» tras la comida de Navidad que se organizó para los jubilados del municipio que finalizó con la actuación de una vedete que apareció simulando estar desnuda -llevaba una malla color carne- y tapada con distintas hojas de parra.

Jiménez ha explicado que la denuncia ha sido interpuesta por amenazas, pero sin especificar sujetos, ya que son anónimas. El alcalde ha recibido algunas amenazas por Facebook, mientras que el resto han sido vertidas a través de foros para comentarios en diarios digitales de internet.

A pesar de ello, Jiménez ha asegurado no tener miedo. «No tengo ningún miedo, pero esto ha pasado de castaño a oscuro; tengo dos hijos y mujer, y no puedo estar en estas cosas», ha puntualizado.

Sobre el espectáculo de la cena, el regidor ha asegurado que «habrá a quien le haya gustado más y a quien le haya gustado menos». «Yo tuve un Pleno después de la cena y nadie dijo nada», ha señalado sobre la reacción de los ediles con la polémica. Además, José Manuel Jiménez ha añadido que «todo el mundo» le apoya.