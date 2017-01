Lluís Llach: «Si no se aprueban los presupuestos, yo me voy»

El cantautor y diputado de Junts pel Sí (JxS) Lluís Llach ha considerado «absurdo» que no se pueda llegar a un acuerdo entre esta formación y la CUP para aprobar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya y ha anunciado que, de fracasar estas negociaciones, dejará la política.

«Si no se aprueban los presupuestos, yo me voy. Esto es un problema de responsabilidad cívica», ha dicho Lluís Llach en una entrevista en Catalunya Radio, en la que ha considerado que «a la gente que desde cualquier ámbito ideológico ha dado la confianza a 72 diputados para que lleven a cabo esta labor no se la puede tratar así».

Llach se ha dirigido de manera implícita a la CUP para pedir a la formación anticapitalista que no olviden que el objetivo de la legislatura para los diputados soberanistas «es llevar el país hacia la independencia».

«En Junts pel Sí lo tenemos claro, porque renunciamos a muchos parámetros ideológicos desde el principio. Nuestra tarea es llegar a poder hacer el referéndum y hacer el camino hacia la independencia», ha añadido Llach

Por otra parte, Lluís Llach ha considerado «coherente» que el presidente catalán, Carles Puigdemont, mantenga el compromiso que adquirió de no presentarse a las próximas elecciones catalanas.