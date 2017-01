El PP asegura que la corrupción le ha hecho daño, pero no admitirá «lecciones de nadie»

El vicesecretario general de Organización y Electoral del PP Nacional, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este sábado que «una de las cosas que más daño han hecho al partido» en los últimos años «es la corrupción», pero ha avisado de que no admitirá «lecciones de nadie» en esta materia.

En un acto en Barcelona para debatir las ponencias que se debatirán en el congreso nacional del PP, que se celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, Martínez-Maillo ha comentado que estas prácticas han hecho «mucho daño, sin duda», al partido.

No obstante, ha querido dejar claro que los populares no van «a recibir absolutamente lecciones de nadie» en esta materia, «porque la corrupción es de las personas, no de los partidos», ha sentenciado.

Y a continuación, ha llamado a «evitar que venga gente a aprovecharse de estas siglas -las del PP- para beneficiarse» de forma particular.

«Por eso admitimos la crítica, (...) pero no vamos a tolerar lecciones de nadie ni que se manchen las siglas de nuestro gran partido, que es el PP, y lo defenderemos donde sea», ha asegurado el dirigente popular, en un acto al que también han asistido, entre otros, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Precisamente esta semana, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha sostenido en el juicio de Gürtel que sus ingresos «no tienen ninguna relación con el Partido Popular».

Además de la regeneración, Martínez-Maillo ha asegurado el próximo congreso del PP también servirá para fortalecer la participación en el seno del Partido Popular y para reforzar el compromiso de la formación con España.