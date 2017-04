Aznar asegura que si Iglesias gobernara, él estaría preso

El exjefe de Ejecutivo José María Aznar ha advertido de que si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tuviera responsabilidades de gobierno, personas como él estarían en la misma situación que el opositor venezolano Leopoldo López, quien se encuentra en prisión.

Aznar ha hecho esta advertencia en el programa de Telecinco «Mi casa es la tuya», presentado por Bertín Osborne y en el que ha lamentado que haya un «decaimiento» del nivel de las personas que se dedican a la política.

«Los países deben estar gobernados por la mejor gente posible», añade Aznar. «Intentar convertir a España en Venezuela me parece un disparate. Y voy a decir una cosa bien clara: Si este señor en algún momento tuviera esas responsabilidades de gobierno, tú y yo estaríamos como Leopoldo López está hoy donde está», asegura Aznar en su respuesta a Bertín Osborne en alusión a la situación de prisión que sufre el opositor venezolano.

Atentado terrorista

Aznar ha recordado el atentado terrorista que sufrió cuando aún era líder de la oposición y del que dice que salió con vida gracias a que el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, adquirió un coche de mayor blindaje del que utilizaba hasta poco antes y que él no quería cambiar debido al alto coste que representaba.

Respecto a otra acción terrorista, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, afirma que sabía desde el primer momento que le iban a matar y considera que supuso el momento del cambio definitivo de la sociedad española ante ETA.

La foto de las Azores

El expresidente del Gobierno José María Aznar asegura que, por el interés de España, iría «a las Azores y a la Patagonia» y se muestra orgulloso de haber participado en la cumbre que tuvo lugar en el archipiélago portugués: «Nunca he tenido mejor foto que la de las Azores».

Asegura que él iría «cien veces, cien mil veces, si el interés nacional de España está en juego» y resalta que en esa foto aparece junto a sus aliados: «con mi vecino Portugal, con el aliado más fuerte, Estados Unidos, y con un gran país como el Reino Unido».

Faceta personal

Entre muchos otros temas, el expresidente Aznar, madridista confeso, ha desvelado que, cuando era pequeño, soñaba con «ser Di Stéfano directamente, no otra cosa» porque siempre le ha gustado «competir y ganar» en todos los ámbitos de la vida.

«Siempre he tenido una gran ambición personal», ha explicado. También ha recordado el momento en el que conoció a su mujer, Ana Botella, hace casi 40 años, durante un viaje universitario. «Esta es mía, me la quedo», fue su pensamiento, utilizando sus propias palabras, tras entablar contacto por primera vez con la que sería su futura esposa. Algo que ocurrió en el pasillo de un avión que volaba de Estambul a Atenas.

«Ese es el momento capital de mi vida», asegura Aznar, que poco antes del encuentro estuvo a punto de abandonar la carrera de Derecho para estudiar Filosofía, lo que habría evitado que conociera a Botella. «Pero tomé la decisión conservadora: ya que llevo tres años, voy a terminarlo». Según Aznar, a los tres días de relación con Botella, sabía que los dos acabarían en el altar. «Te vas a casar conmigo», asegura que le dijo entonces.

Esta determinación contrasta con la etapa «dispersa» que tuvo siendo adolescente. En aquel momento, el que acabaría siendo líder de la derecha española lucía «pelo largo», «no prestaba mucha atención a las cosas» y le tentaba la jarana. «Me gustaba mucho andar por ahí, ir a los guateques y llevar el pelo largo. Perdí mucho el tiempo», ha resumido Aznar recordándose adolescente, cuando ya había aceptado que no sería el delantero del Real Madrid, como anhelaba de pequeño, cuando no comprendía que sus compañeros de colegio no leyeran «todos los periódicos» como hacía él en casa.