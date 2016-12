Inca modifica la nueva ordenanza sobre la tenencia de animales tras las alegaciones de PACMA

PACMA Baleares ha informado en un comunicado que, mediante la presentación de alegaciones, ha conseguido la modificación de la nueva ordenanza sobre la tenencia de animales en el municipio de Inca.

Indica que tras la publicación de la ordenanza provisional PACMA Baleares «decidió presentar una bateria de alegaciones, sobretodo haciendo referencia a la obligatoriedad de la identificación mediante ADN, al número máximo de animales por vivienda, a las condiciones mínimas para el alojamiento de estos, su mantenimiento en el interior de vehiculos, las transacciones mediante páginas web o redes sociales y el uso de collares de castigo».

«Potencialmente peligrosos»

Señala que puso en conocimiento del Consistorio de Inca su oposición a la clasificación como «potencialmente peligrosos» de algunos perros, a la permisividad cuanto a la cría y venta de animales, a los circos con animales y al uso de los ponis para paseo en las ferias, entre otros.

La asociación animalista apunta que «el Ajuntament de Inca no ha accedido a todas nuestras propuestas de modificación, hemos conseguido que por primera vez en Mallorca un municipio prohíba el uso de collares de castigo, tanto de ahogo como de descarga en todas sus vertientes, la retirada provisional de la obligatoriedad de identificación mediante ADN, la prohibición de los anuncios de venta o regalo tanto en vía pública como en redes sociales o páginas web procedentes de particulares o entidades no autorizadas, así como algunas ligeras mejoras que aunque no alcanzan nuestras peticiones mejoran la proposición inicial cuanto a condiciones de alojamiento y su mantenimiento temporal en vehículos».

PACMA concluye afirmando que «seguiremos trabajando para conseguir que los municipios de Mallorca tengan ordenanzas cada vez más favorables a la protección de todos los animales y también para que se decanten por trabajar con asociaciones protectoras en la gestión de estos, en lugar de con empresas para las cuales la protección animal no es, ni de lejos, una prioridad, como ocurre en la mayoría de los casos a dia de hoy».