Valldemossa esquiva la sequía y deja de sancionar el consumo excesivo de agua

El Ajuntament de Valldemossa ha dejado de aplicar las sanciones que había establecido mediante un decreto de Alcaldía si se sobrepasaba el consumo estipulado, ya fuera para domicilios familiares, comercios o establecimientos hoteleros. Además, en el pasado mes de junio, el alcalde Nadal Torres prohibió el uso de agua de la red de suministro para el riego y el llenado de piscinas, al tiempo que restringía también el suministro a suelo rústico como hizo en su momento Mancor. Estas prohibiciones fueron aplicadas por primera vez en la historia de Valldemossa este pasado verano.

La situación ha cambiado con las precipitaciones que se han registrado en los últimos días y que han producido la acumulación de más de 460 litros, de tal modo que el principal pozo de la red de abastecimiento había alcanzado el miércoles su nivel máximo de lectura, los 63 metros. Este crecimiento del nivel del pozo ha obligado a elevar la sonda que registra las lecturas para poder tener datos reales de la situación del acuífero.

Aunque no se haya dado una retirada formal de estas medidas, establecidas durante la sequía para garantizar el suministro a la población, el Consistorio ha optado por no aplicarlas, puesto que no tiene sentido el mantenerlas toda vez que se ha superado la fase más crítica.

Aún así, fuentes municipales señalaron que se sigue manteniendo la prohibición de llenar piscinas o el riego en zona rústica con el agua de la red de suministro, pero que estas limitaciones están contempladas por normativas que exceden el Ajuntament y que están vigentes todo el año.