El Ajuntament de Pollença concedió 12 licencias de reforma a hoteles en el año 2016

El Ajuntament de Pollença concedió 12 licencias de obra a establecimientos hoteleros en 2016. Otros 10 hoteles tienen expedientes abiertos pendientes de resolución por distintos motivos, la mayoría de ellos debido a la existencia de deficiencias en las solicitudes, o porque están pendientes de modificaciones urbanísticas que afectan a las urbanizaciones en las que se sitúan.

El regidor de Urbanismo de Pollença, Bartomeu Cifre Bennàssar (Junts), ha hecho un recuento del trabajo realizado a raíz de la reciente denuncia de la Asociación Hotelera de Pollença que aseguró que había una paralización de licencias hoteleras que seguía criterios políticos y no técnicos.

Desde un primer momento, Cifre Bennàssar negó tajantemente las acusaciones. Ahora, con las cifras en la mano, acusa a los hoteleros de haber creado un «alarmismo injustificado» que supone un «ataque al trabajo en colaboración hecho hasta ahora».

El regidor de Urbanismo de Pollença asegura que, tras solicitar a los hoteleros un listado de los establecimientos presuntamente perjudicados en la tramitación de sus licencias, los hoteleros le han dado un listado de 13 hoteles. «Ninguno de ellos podría haberse acogido al Decreto 3/2014, ya que, o bien se trata de agroturismos y hoteles de interior que no pagan las plazas turísticas que crean, o bien el decreto ya no les beneficiaba, ya que solo era de aplicación a los establecimientos de 3 estrellas que aumentaran la categoría, cosa que no se produce en ningún caso», dice Cifre Bennàssar.