Tots per Pollença acusa al Ajuntament de lanzar fuegos artificio sin permiso

Tots per Pollença ha asegurado este sábado en un comunicado que el Ajuntament de Pollença lanzó fuegos artificiales en Nochevieja sin autorización, plan de seguridad ni ambulancias y sin informar a la Policía Local y al ingeniero municipal.

El portavoz de Tots per Pollença, Tomeu Cifre, ha afirmado que el alcalde, Miquel Àngel March y el concejal de Fiestas, Antòni Cànaves «deben ser conscientes de que no pueden improvisar de esta manera porque sus imprudencias ponen en peligro a la ciudadanía».

La entidad ha recordado que los fuegos artificiales con los que se cerraron las fiestas de la Virgen del Carmen del Port de Pollença se redujeron al mínimo por no disponer de la autorización de Delegación de Gobierno y Tots per Pollença denunció la «inoperancia» del gobierno municipal de Junts per Pollença y Unió Mollera Pollensina, al ser uno de los espectáculos más esperados en el municipio.

El Ajuntament de Pollença sacó a licitación los fuegos de cierre de las fiestas de la Patrona de Pollença y las fiestas de Cala Sant Vicenç por 36.000 euros, pero los fuegos «exclusivos» que pedían no se pudieron ejecutar y, según Tots per Pollença, ese dinero se ha destinado a los fuegos de Nochevieja.