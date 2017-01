La procesión de Sant Sebastià abre otra vez la polémica en es Capdellà

Este año Sant Sebastià tampoco saldrá en procesión en es Capdellà el próximo 19 de enero, víspera de la festividad del segundo patrón de la localidad calvianera.

La polémica vecinal suscitada hace 12 meses tras la decisión del párroco de la localidad de no permitir sacar a la calle la talla del santo por primera vez desde 1918, no ha hecho cambiar de parecer al religioso.

Antoni Mercant, lo anunció tras la misa del domingo y lo ratificó este lunes a Ultima Hora: «La imagen no saldrá. Se trata de una procesión paralela organizada por gente que no tiene nada que ver con la parroquia y que no viene por aquí». Como el año pasado, se mantendrá el 20 de enero la veneración a la imagen dentro del templo.

No obstante, pese a la claridad con la se expresa Mercant, los vecinos que durante años han organizado la procesión, todavía albergan alguna esperanza de que el sacerdote cambie de parecer. Estas personas, algunas de ellas pertenecientes a las organizaciones Dones Solidàries, Capdellà en Festes y a la confradía Nostra Senyora del Carme, aseguran que, aún a pesar de la postura del párroco, la procesión volverá a celebrarse y, como ya sucedió el año pasado, a falta de la talla original del santo, se sacará a la calle una fotografía de la misma.