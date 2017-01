Tots per Pollença denuncia que no hay ningún Plan de Autoprotección para el Pi de Ternelles

Tots per Pollença ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no ha redactado ninguna Plan de Autoprotección para el Pi de Ternelles de las fiestas de Sant Antoni.

La asociación ha recordado en un comunicado que el Govern obliga a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a redactar un Plan para definir la organización y el conjunto de los medios y procedimientos de actuación ante una eventual emergencia durante la celebración de las fiestas.

«En caso de haber un incidente los seguros no se harán cargo del mismo, toda la responsabilidad recaerá en el Ayuntamiento y esto es muy grave, como también lo es no analizar las potenciales situaciones de emergencia y los posibles efectos, así como adoptar las medidas necesarias para evacuar a quienes sean necesario», ha explicado el portavoz de Tots per Pollença, Tomeu Cifre.

Tots per Pollença ha señalado que solo les consta que el equipo de gobierno se ha reunido con la Guardia Civil y la Policía Local para coordinar el dispositivo pero sigue «sin disponer de este Plan».

«La Conselleria ha dado la autorización pero ahora es el Ayuntamiento quien tiene que vigilar para que no haya ningún incidente. El año pasado no se hizo y a raíz de este motivo se les abrió un expediente sancionador», ha lamentado Cifre.