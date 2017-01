Ultiman la querella contra un regidor de Muro por llamar ‘Harry el Sucio’ a un policía

«¿Sabéis de los antecedentes de este fenómeno? De Harry el Sucio. El orden y la ley de Muro que ha venido a poner orden. Este personaje (...) ¿Sabemos los antecedentes que tiene? (...) Esta es la consecuencia de tener mala planificación, malos funcionarios, mala gente. La gente se va porque están mal pagados. No quiere venir ningún policía y el único que viene es un tío con antecedentes penales que ha estado tres años retirado del servicio de policía (...) Se dedica a perseguir a gente de Muro y a poner denuncias falsas. No contra mí, sino a otra gente de Muro».

Son las palabras del regidor Jaume Payeras (Més per Muro) durante el plenario de día 29 de diciembre de 2016 contra un policía local. El pasado día 4 de noviembre este le había denunciado por circular en dirección contraria. El agente A16 ha puesto en manos de un bufete de abogados de Palma el caso y se está ultimando una querella criminal contra el citado regidor por injurias graves contra un agente de la autoridad.

El regidor se puede enfrentar a una posible imputación bajo la acusación de un presunto delito de injurias, calumnias y cochecho.

Fotografías

Payeras dice que tiene una foto del agente grabando la entrada y la salida de los chavales del colegio, algo que cree que es ilegal si el agente no tiene permiso para hacerlo. Payeras aclara por último que pagó la multa y añade «que dos regidores del gobierno acudieron a la Policía para asegurarse de que no había pedido que me la perdonaran, cosa que por supuesto no hice».