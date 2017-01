Cristina Pedroche da las gracias a sus seguidores con una nueva fotografía

Cristina Pedroche ha dado las gracias a todos los que siguieron las campanadas de Nochevieja por Antena 3 con una nueva fotografía, en la que muestra el vestido que tanto ha dado que hablar desde otra perspectiva.

«Gracias por elegirnos», ha dicho la presentadora en su cuenta de Instagram. Acompañando esta frase, ha adjuntado un imagen suya de espaldas, asomándose al balcón con el reloj de la Puerta del Sol de fondo.

Además, Pedroche ha reconocido en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 que se esperaba el revuelo por su vestido. Afirma estar feliz de que haya gustado el modelo de este año y a quien no le haya gustado pues ... «lo siento. Nadie ni nada me ha obligado a ponérmelo, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme».

Sobre la elección del modelito, la presentadora señala que «mucha gente me dice que Antena 3 como empresa me obliga a ponerme este vestido y no es verdad porque los jefes no han visto el vestido hasta el día anterior y porque yo decidí enseñárselo».